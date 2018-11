الشركات الصينية تستعد للعودة لإنجاز المشاريع المتعاقد عليها

أكد القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى ليبيا وانغ تشيمين استعداد الشركات الصينية للعودة لإنجاز المشاريع المتعاقد معها بمجرد توفر الظروف الأمنية الملائمة، وفق قوله.

من جانبه أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، على أهمية دور الشركات الصينية الكبير في مشاريع التنمية وحجم العقود المبرمة معها.

وأوضح كاجمان أن حكومة الوفاق الوطني قامت بمراجعة وضع هذه الشركات من حيث العقود وخطابات الضمان، والأضرار التي لحقت بمقار الشركات العاملة، مؤكدًا حرص المجلس الرئاسي على تذليل العقبات التي تحول دون عودة الشركات الصينية لإتمام أعمالها وفق هذه العقود المبرمة.

وفي ذات السياق أشار تشيمين إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين في يوليو 2017 وقعها عن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة وعن الجانب الصيني وزير خارجيتها.

هذا وأشار النائب بالمجلس الرئاسي إلى أهمية مشروع أنفاق مدينة طرابلس (المترو) الذي يحل أزمة المرور الحادة في المدينة، وكذلك مشكلة الصرف الصحي، بالإضافة إلى خلق 50,000 فرصة عمل و5,000 فرصة تدريب -بحسب كاجمان- والذي كان من المقرر أن تنفذه شركات صينية مع شركات فرنسية وتقنية ألمانية، مبديًا أسفه لعدم اعتماد هذا المشروع الحيوي والهام.

وفي شأن آخر أكد القائم بالأعمال الصيني، على أن الصين تدعم الحوار بين الأطراف الليبية كوسيلة للحل للخروج من أزمتها كما تدعم جهود المجتمع الدولي بالخصوص وتنظر بالارتياح لتحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا، وأبدى استعداد بلاده للإسهام في كل ما يدعم الأمن وعودة الاستقرار وبرامج التنمية في ليبيا.

وأشار تشيمين إلى الدور الهام الذي يأمل أن تسهم به الصين في مجال التدريب الفني وتقنية المعلومات للكوادر الليبية، وكذلك التدريب في مجال أمن منشآت الدولة، وكذلك مقار الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الصين في برامج التنمية للجنوب الليبي.

هذا وخلُص اللقاء إلى الاتفاق على مواصلة الاجتماعات لتطوير التعاون بين الحكومتين للنقاط التي تم الاتفاق بشأنها بشكل فعال وعملي.

