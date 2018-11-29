باشاآغا: إستقرار ليبيا من مصلحة دول أوروبا والمتوسط

ليبيا – قال وزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا بأن إستقرار وأمن ليبيا من مصلحة دول حوض المتوسط ودول الإتحاد الأوروبي عامة مايتطلب بذل الجهد من أجل إرساء دعائم الأمن والإستقرار داخل ربوع ليبيا.

وفى بيان تلقت المرصد نسخة منه ، جاء ذلك خلال إستقبال باشاآغا لنائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالإتحاد الأوروبي بادرو هادر والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً.

وإستعرض باشاآغا خلال هذه المقابلة خطة الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها, مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا للخروج من هذه الأزمة.



باشاآغا أعطى خلال اللقاء نبذة مختصرة من رؤية وزارة الداخلية من خلال إنضمام كافة التشكيلات المسلحة تحت مظلتها لبسط الأمن والإستقرار في كافة ربوع الوطن.



من جهته عبر هادر خلال الإجتماع الذي حضره آمر غرفة العمليات المركزية طرابلس الكبري، في رغبة الإتحاد الأوروبي التعاون مع ليبيا في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها وفقاً لنص ذات البيان .

المرصد – متابعات

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