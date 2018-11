السراج يوعز بصرف مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس كل من وزير المالية السيد فرج أبومطاري، ورئيس الحسابات العسكرية اللواء محمد اشتيوي.

حيث تناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي المتعلق بتعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي شرعت وزارة المالية في تنفيذ قرار الزيادة بداية من شهر سبتمبر 2018، وتشمل الزيادة الأسماء الواردة في القوائم المحالة إليها من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

هذا وأصدر السراج تعليماته لوزارة المالية بالعمل على تذليل كافة الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة لتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل.

