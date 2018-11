وقعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني مع الهيئة العامة للمعلومات الأربعاء، في مقر الوزارة بطرابلس، على اتفاقية للتعاون في مجال تفعيل مشاريع الربط بقاعدة البيانات الوطنية والربط الشبكي وانسياب وتدفق البيانات بينهما.

وبموجب هذه الاتفاقية، توفر الهيئة العامة للمعلومات، باعتبارها تدير قاعدة البيانات الوطنية، لصالح وزارة التعليم البيانات الأساسية المتعلقة بالمواطن حسب الرقم الوطني.

كما نصت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين يتولى استكمال ومتابعة موضوع الاتفاقية بشكل دوري، وتقديم الدعم الفني اللازم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

من جانبه أوضح رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات عبدالرؤوف البيباص أن توقيع هذه الاتفاقية جاء تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي رقم 130 لسنة 2018م في مادته الرابعة والسادسة والتي خولت الهيئة صلاحيات التنسيق مع كافة الجهات لتفعيل مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية المختلفة كل حسب اختصاصه وبما يحقق الهدف من إنشاء القاعدة التي تديرها الهيئة.

هذا ووقع الاتفاقية عن جانب وزارة التعليم، وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل، وعن جانب الهيئة العامة للمعلومات، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات الدكتور عبدالرؤوف البيباص، وبحضور عدد من مديري ومسئولي الإدارات والمكاتب والمختصين من الجانبين.

The post اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة للمعلومات في مجال البيانات الوطنية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا