الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للعملية الانتخابية في ليبيا

جدد نائب الامين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP) والتصدي للازمات بدائرة العمل الخارجي الأوروبي، بادرو سيرانو، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العملية الانتخابية من خلال تقديم الخبرة والتمويل للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها على مدى يومين، شملت لقاءات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا ، بالاضافة الى كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وجدد سيرانوخلال الزيارة دعم الاتحاد الأوروبي للشعب الليبي في معالجة التحديات الأمنية، من خلال تقديم المشورة الفنية بشأن إصلاح القطاع الأمني، ودعم تعزيز المؤسسات القضائية الليبية وتحسين إدارة الحدود الليبية .

هذا وشملت زيارة نائب الامين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP) والتصدي للازمات بدائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى ليبيا سلسلة لقاءات ، تم خلالها التركيز على الاتحاد الأوروبي الملموس للتنفيذ الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة التي أعيدت مراجعتها، والتي قدمها الممثل الخاص للأمين العام سلامة إلى مجلس الأمن الدولي في 8 نوفمبر ودعمها القادة الليبيين والمجتمع الدولي في باليرمو في 11 -12 نوفمبر.

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