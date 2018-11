الاتحاد الأوروبي يكشف عن رغبته بالتعاون مع ليبيا في المجالات الأمنية

كشف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بأن استقرار وأمن ليبيا من مصلحة دول حوض المتوسط ودول الإتحاد الأوروبي عامة وهذا يتطلب بذل الجهد من أجل إرساء دعائم الأمن والإستقرار داخل ربوع ليبيا حسب وصفه.

حيث جاء ذلك خلال استقبال الوزير لنائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالإتحاد الأوروبي “بادرو هادر” والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً.

كما استعرض باشاغا خلال اللقاء خطة الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا للخروج من هذه الأزمة.

من جهه أخرى عبر هادر عن رغبة الاتحاد الأوروبي في التعاون مع ليبيا في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها.

