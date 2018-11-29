درنة تحتضن الاجتماع الثاني لمديري الإدارات والمكاتب الشّؤون الاجتماعية بالبلديات

درنة 29 نوفمبر 2018 (وال) عُقد صباح أمس الاربعاء، الاجتماع الثاني لمدراء الإدارات والمكاتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات.

وحضر الاجتماع الذي أقيم في مدينة درنة، معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقّتة “مسعود صوة” ووكيل الوزارة “عيسى العيساوي”، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية “حسين الفلاح”، ومدراء المكاتب بالوزارة والشؤون الاجتماعية بالمناطق، ومدير فرع الهيئة الليبية للإغاثة درنة “نافع بالسوس”، وعميد بلدية درنة.

وبحث الحاضرون سبل حلّ مشاكل النّازحين في المدينة، وإيجاد الحلول المناسبة لهم، والاتفاق على آلية تقديم الدعم اللازم لأهالي درنة، والتركيز على أهم احتياجاتهم.

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية “حسين الفلاح”، إن هناك اتفاقيات مبرمة مع المنظمات الدّولية التي تساهم معنا في تقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف الفلاح :”نحن نعمل تحت قلّة الإمكانيات والظروف الصعبة، وسنقدم كل ما في وسعنا للأسر النّازحة والمتضرّرة في مدينة درنة، وفق المنظومة المقدّمة من فرع الهيئة الليبية للإغاثة درنة”. (وال-درنه) ع ط/ أ د

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