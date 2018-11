ما الخطة التي ستتبعها وزارة التعليم الليبية في عام 2019؟

ناقش عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد خلال اجتماع عقده ظهر الأربعاء مع كل وزير التعليم عثمان عبدالجليل ووكيلي الوزارة عادل جمعه وايمن القماطي بالإضافة إلى مدير إدارة الملحقيات بالوزارة محمد العتوق، خطة الوزارة للعام 2019، وآلية تنِفيذها بالإضافة لمقترح الوزارة من أجل القضاء على مدارس الصفيح، كما تطرقوا لملف الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج.

هذا وبحث اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، موضوع علاوة الحصة للمعلمين، وكذلك اعتصام نقابات الجامعات، وتم الاتفاق علی عقد اجتماع تقابلي مع النقابات للاستماع لوجهة نظرهم.

