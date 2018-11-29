السراج يعقد اجتماعاً بشأن مرتبات منتسبي ” المؤسسة العسكرية “

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء مع كل من وزير المالية فرج أبومطاري ورئيس الحسابات العسكرية اللواء محمد اشتيوي.

ووفقاً لبيان صادر من إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي متابعة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي المتعلق بتعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية .

وبحسب الرئاسي ، فقد شرعت وزارة المالية في تنفيذ قرار الزيادة بداية من شهر سبتمبر 2018 وتشمل الأسماء الواردة في القوائم المحالة إليها من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق .

وقد أصدر السراج تعليماته لوزارة المالية بالعمل على تذليل كافة الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة لتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل وفقاً لنص ذات البيان . المرصد – متابعات

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