اخبار ليبيا الان

السراج يعقد اجتماعاً بشأن مرتبات منتسبي ” المؤسسة العسكرية “

تم النشر منذُ 35 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء مع كل من وزير المالية فرج أبومطاري ورئيس الحسابات العسكرية اللواء محمد اشتيوي.

ووفقاً لبيان صادر من إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي متابعة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي المتعلق بتعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية .

وبحسب الرئاسي ، فقد شرعت وزارة المالية في تنفيذ قرار الزيادة بداية من شهر سبتمبر 2018 وتشمل الأسماء الواردة في القوائم المحالة إليها من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق .

وقد أصدر السراج تعليماته لوزارة المالية بالعمل على تذليل كافة الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة لتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل وفقاً لنص ذات البيان .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك