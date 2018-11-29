عماري زايد يناقش مع عبدالجليل مشكلة اعتصام نقابات الجامعات

ليبيا – إجتمع عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد خلال أمس الاربعاء مع كل من وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووكيلي الوزاره عادل جمعه وايمن القماطي ومدير إدارة الملحقيات بالوزارة محمد العتوق.

المجتمعون بحثوا وفقاً لإدارة الإعلام و التواصل التابع للمجلس الرئاسي خطة الوزارة للعام 2019 وآلية تنِفيذها بالإضافة لمقترح الوزارة من أجل القضاء على مدارس الصفيح كما تطرقوا لملف الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج.