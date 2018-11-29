حراك “الرايات البيضاء” يطالب بفتح تحقيق فوري بجريمة القتل الأخيرة

طالب حراك ” الرايات البيضاء” الجميع بضبط النفس وعدم زرع الفتن وترك التحقيق لجرائم القتل الذي تكررت بالفترة الأخيرة لوزارة الداخلية .

جاء ذلك في البيان الذي صدر عن الحراك وإليكم نصه :

“بسْم الله الرحمان الرحيم

في الوقت الذي نستعد فيه لحمل الرايات البيضاء في كل ربوع ليبيا الغالية والدعوات التي نطلقها لنبذ العنف وحقن الدماء ونشر السلام بين أبناء الوطن ،بكل مرارة وألم تابع حراك الرايات البيضاء هذه الجريمة النكراء والبشعة التي لا يقبلها عقل بشري ولا حس إنساني نتوجه بكل مرارة آسفين للوضع الذي يعانيه مواطني ليبيا الأبرياء.

نتقدم بأحر التعازي والمواساة لكل ليبي لذيه روح وطنية وشعر بألم أهالي المغدور بهم الذين نحتسبهم عند الله من شهداء و يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان .

إن حراك الرايات البيضاء يدين وبشدة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ونطالب الجميع ضبط النفس وتوخي الحذر من أي بيانات قد تصدر من أي جهة بغاية التضليل وتصعيد الموقف وزرع الفتن وفِي الوقت نفسه نطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة الأليمة ومعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة .نسأل الله أن يحفظ ليبيا وشعبها ويجنبها المآسي والفتن …حراك الرايات البيضاء”.

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