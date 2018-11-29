عميد القطرون: وزارتي الدفاع والداخلية لم يقدما دعما للأجهزة الأمنية بالمدينة.

قال عميد بلدية القطرون علي سيدي ، الخميس، إن كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة معطلة، وأن وزارتي الدفاع والداخلية لم يقدما أي دعم للأجهزة الأمنية بالمدينة.

وأوضح سيدي،في تصريح للرائد، أن الأهالي يحاولون تأمين المدينة بجهودهم الذاتية، مشيرا إلى أن وعود رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير الصحة عمر بشير بتوفير احتياجات البلدية لازالت قيد الانتظار.

وحذر سيدي من تزايد ظاهرة الهجرة غير القانونية في البلاد، مضيفا أن 90% من المهاجرين يتدفقون إلى ليبيا عبر مدينة القطرون التي تملك أكبر مساحة حدودية مع النيجر وتشاد.

وعن ملف الصحة ذكر عميد القطرون أن مستشفى البلدية مغلق لعدم توفر أطباء والأدوية وكل المستلزمات الأساسية الأمر الذى أجبر المريض للسفر 250 كيلو متر ليصل تراغن للعلاج.

وبّين سيدي أن التسمم الذي أصاب عدد كبير من السكان كان نتيجة تلوث غذائي ، و أن الاشتباه كان في ” شاورما، وبكلاوة” ، مبينا أنهم لم يجسلو أي حالات تسمم جديدة هذا الأسبوع.

يذكر أن عميد بلدية القطرون علي سيدي قد ناشد في مقابلة خاصة مع الرائد الحكومات بدعم الأجهزة الأمنية في المدينة للتصدي للهجرة غير قانونية والجريمة في الحدود.

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