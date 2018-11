اليوم..الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا بالخرطوم

المتوسط:

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا.

ويشارك في الاجتماع كافة دول جوار ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني والمبعوث الأممي إلى ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا.

ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة إحاطة عن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وكذلك الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المزمع إجراؤها ربيع العام 2019.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق الأمين في بيان صادر عن الخارجية، إن الاجتماع يهدف إلى دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا، ومناقشة انعكاسات الأوضاع في ليبيا على الأمن الإقليمي وقضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود.

