السفير الإسباني لـ المشري: الانتخابات ستدعم استقرار ليبيا وتطمئن المجتمع الدولي

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس المشهد السياسي العام في ليبيا والأمني والاقتصادي، مشيداً بالدور الإيجابي لبعض دول الاتحاد الأوروبي ومن أبرزها إسبانيا التي تسعى لدعم سبل التوافق بين الأطراف الليبية.

وعبر عن آماله بأن يكون موقف دول الاتحاد الأوروبي موحداً و إيجابياً حيال الشأن الليبي، موضحاً في ذات الوقت أن السوق في ليبيا مُقدم على مرحلة استقرار وأن المجالات التي يمكن أن تتعاون إسبانيا فيها متعددة وواضحة وواعدة.

من جهته هنأ السفير الإسباني المشري باستلامه رئاسة مجلس الدولة، مؤكداً أن ذلك كان له دور إيجابي في اتخاذ كثير من القرارات الجيدة ، مشدداً على أن المرحلة السياسية مهمة جداً في إصدار دستور للبلاد ومن ثم الوصول إلى الانتخابات التي ستدعم استقرار الدولة وتطمئن المجتمع الدولي. وشاطر السفير المشري الرأي في أن يكون الحوار في ليبيا ليبياً بحتاً ولا تشترك فيه أية جهة أجنبية مهما كانت، موضحاً أن إسبانيا وبحكم خبرتها باعتبارها عاشت مرحلة انتقالية فإنها تتمنى أن يكون لها دور إيجابي في هذه المرحلة وهي تعمل مع دول أوروبية على إقناع بعض الدول في الاتحاد التي لها مشاكل تاريخية فيما بينها على أن يتجاوزوا خلافاتهم حتى لا يكون لذلك أي أثر سلبي على ليبيا.

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