تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط مواطن ليبي بحوزته أكثر من 8 كيلو من الحشيش بالظهرة.

وفي التفاصيل التي أوردتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تمكن أعضاء التحري بوحدة جمع المعلومات والقبض الظهرة، من القبض على المتهم وبحوزته تلك الكمية، حيث تم اتخذت الإجراءات القانونية حياله، بعد اعترافه بما نسب من اتهامات.

