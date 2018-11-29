نقابة موظفي الجامعات: مستمرون بالاضراب في كل الجامعات

اتفق نقباء موظفي الجامعات الليبية، استمرار الاضراب في كل الجامعات ، وتشكيل لجان التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد يوم الثلاثاء القادم للإعلان عن الخطوة القادمة بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقتدته نقابة موظفي الجامعات الليبية ، للوقوف على مستجدات المطالب التي نادى بها موظفو الجامعات على حد سواء.

وشمل اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء في رحاب الجامعة الأسمرية بمدينة زليتن، استعراض الجديد في كل جامعة عن طريق نقيبها، حيث استعراض النقيب العام المهندس عصام عويدان، ما وصل إليه في التواصل مع الجهات ذات العلاقة ، مؤكداً تدخل المجلس الرئاسي للسعي نحو تحقيق مطالبنا ، وكذلك تعلميات رئيس مجلس النواب بضرورة سرعة الإنجاز في أعمال لجنة التعليم المعنية بهذا الملف.

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