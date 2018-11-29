صحة الوفاق: مستشفى المطرد العام سيقدم خدماته للمواطنين مطلع العام المقبل

ليبيا – ناقش وزير صحة الوفاق عمر الطاهر أمس الأربعاء الإجراءات المتعلقة باستكمال المرحلة النهائية من تجهيز مستشفى المطرد العام خلال اجتماعه مع مدير مستشفى المطرد حسام عياد سويسي.

الوزير ناقش بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق خلال الاجتماع الذي ضم عددًا من مدراء الإدارات والمكاتب بالمستشفى جملة من الموضوعات كان أبرزها اعتماد ميزانية المستشفى للعام القادم واعتماد الملاك الوظيفي له.

وبحسب تصريح مدير إدارة المشروعات محمد العزومي فإن المستشفى أقفل عام 2010 لغرض الصيانة بعد صدور قرار بترفيعه من عيادة مجمعة إلى مستشفى عام.

العزومي أوضح أن نسبة تنفيذ مشروع صيانة مستشفى المطرد العام تتعدى الـ 80% وسيشرع بداية من العام القادم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة.

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