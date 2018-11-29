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الحرس البلدي بطرابلس يداهم سوق الكريمية ويقفل عدة محلات

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلن فرع جهاز الحرس البلدي في طرابلس بأن كل المراكز التابعة له رفقة أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي الجفارة وأعضاء من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قد قامت بجولة تفتيشية داخل سوق الكريمية.

 

وأسفرت المداهمة عن قفل 59 محل من محال مواد غذائية الجملة بالشمع الأحمر وضبط كميات كبيرة من المواد بين المنتهية الصلاحية بداخلها بالإضافة إلى سوء التخزين بحسب الصفحة الرسمية للفرع.

وأضاف بين هذه المحال وجد 19 محل جملة منتهى الصلاحية بالكامل، ومصادرة كميات ضخمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، قفل عدد 8 محال مواد تنظيف جملة بالشمع الأحمر ومصادرة كميات كبيرة من مواد التنظيف ومواد التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم الحجز على عدد من الشاحنات محملة بالدقيق عبوة 50 كيلو، قفل 7 مخازن بالشمع الأحمر لعدم توفر الاشتراطات الصحية داخلهم وممتلئة بالقوارض والحشرات، ومخالفة عدد 79 محل جملة لأسباب مختلفة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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