داخلية المؤقتة تكلف قوة أمنية بالتمركز في مدينة تازربو بشكل دائم لتأمينها

ليبيا – وصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق المستشار إبراهيم بوشناف إلى مدينة بنغازي عائداً من بلدية تازربو التي وصلها في وقت سابق على رأس قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات ووفد يضم عدداً من مدراء أمن الواحات.

زيارة المستشار بوشناف تأتي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بعد تعرض البلدية لهجوم إرهابي جبان خلال الأيام الماضية وخلف عدداً من اضحايا والجرحى، وذلك لبحث الوضع الأمني للبلدية وتثبيت القوة الأمنية المرافقة له في البلدية.



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وتزامنت زيارة وزير الداخلية مع اشتباكات عنيفة في محيط المنطقة لكن القوات الأمنية المرافقة له وقوات الجيش المرابطة في تازربوا تمكنت من صد الهجوم ودحر المهاجمين.



ووفقاً لأوامر وتعليمات بوشناف فإن القوة المرافقة والمشكلة من مختلف وحدات وزارة الدخلية وفروع الإدارة العامة للأمن المركزي ومديريات أمن طوق تازربو تم تثبيتها في تلك البلدية لتعمل على تأمينها وتمشيط محيطها ومطاردة خلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.



وتفقد وزير الداخلية خلال الجولة بلديات الواحات “أوجلة، جالو، اجخرة” لتفقد أوضاعها خلال مروره بالمنطقة.



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