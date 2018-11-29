تعليم الوفاق: الترتيبات المالية المتعلقة بالتعليم شملت كافة المدن الليبية

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بأن الترتيبات المالية للعام 2018 المعتمدة من المجلس الرئاسي، شملت قطاع التعليم في كافة جوانبه.

وأكد جمعة بسحب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، إعداد آلية لتوزيعها وفقاً لمعايير علمية بخصوصها، مبيناً أن التوزيع شمل كافة المدن الليبية والجامعات والمعاهد العليا والكليات التقنية دون استثناء.

وأردف وكيل تعليم الوفاق، بأن تفويضات الباب الثاني لمراقبات التعليم بما فيها التابعة للحكومة المؤقتة، قد صدرت وجاري العمل علي تسييلها ،مبيناً أن توزيع المخصصات المالية لا يقتصر على المنطقة الغربية والجنوبية فقط، بل تشمل كل المناطق دون استثناء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا