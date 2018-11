وكيل « صحة الوفاق»: المستشفيات العامة سستعافى مع بداية العام القادم

المتوسط:

قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم، إن المستشفيات العامة “ستتعافى” مع بداية العام القادم في إشارة إلى تفعيل لجنة العطاء العام المتوقفة عن العمل منذ عام 2012.

وشدد هيثم خلال اجتماع ضم مدراء الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة على ضرورة تكافؤ فرص التدريب الخارجي بين العناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف التخصصات ومن مختلف المناطق.

وحث وكيل الوزارة على الانتقال السليم من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية داخل ديوان الوزارة وتفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية؛ إلى جانب اعتماد الملاك الوظيفي الفعلي للموظفين ومراقبة آدائهم من خلال إدارة التفتيش والمتابعة؛ وإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

من جانبه طالب مدير إدارة التفتيش والمتابعة السيد “عمر الطوير” باعتماد خطة عمل سنوية للوزارة؛ مؤكدَا أن الإدارة ستحيل كل الجهات والإدارات التي تتجاهل الرد على مراسلات الإدارة للتحقيق.

وفي السياق ذاته أوصى وكيل الوزارة بمراجعة الإدارة القانونية والتفتيش لكل تكليفات اللجان المشكلة واتخاذ إجراءات بشأن استمرار عملها أو إنهائها خلال 3 أيام.

