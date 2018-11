حسن أونيس يشارك في أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة

المتوسط:

انطلقت منذ قليل، أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية، في مدينة المنامة بمملكة البحرين، تحت شعار “جميعا من أجل حماية التراث الإنساني ومواجهة التطرف” بمشاركة رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، ووزراء الثقافة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي 57 دولة، بالإضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الوثائق والمشاريع الثقافية المهمة تمهيداً لاعتمادها ومنها: “مشروع برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف، “مشروع مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب”، كما سيصدر عن المؤتمر إعلان البحرين “حول حماية التراث الإنساني ومواجهة التطرف”.

