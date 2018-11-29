مفوضية اللاجئين : تم إجلاء أكثر من 2000 مهاجر من ليبيا الى النيجر وإيطاليا ورومانيا

ليبيا – كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن نجاحها في إجلاء حوالى 2500 شخص كانوا في مراكز الأحتجاز في ليبيا .

المفوضية أكدت في تغريدة على حسايها الرسمي بموقع “تويتر” بأنها وبعد مرور عام على بدء عمليات الإجلاء لطالبي اللجوء من الفئات الضعيفة تم إجلاء (2,069) من ليبيا إلى النيجر و (95) إلى إيطاليا و (312) إلي رومانيا.

ومن بين الأشخاص الذين تم إجلائهم أمهات عازبات وعائلات وأشخاص يعانون من مشاكل صحية وأكثر من 300 غير مصحوب ومنفصل عن ذويه.

ودعت المفوضية الى المزيد من إعادة التوطين وإنهاء الاحتجاز حاثة المزيد من الدول على تقديم أماكن إضافية لإعادة التوطين.

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