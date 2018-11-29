اخبار ليبيا الان

منطقة سبها العسكرية توقف صرف المرتبات لغير الملتحقين بثكناتهم

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سبها

عقد آمر منطقة سبها العسكرية اجتماعا مع ضباط رواتب الوحدات الواقعة في نطاقها ووجه لهم تعليمات بعدم صرف المرتبات الا لمن يثبت حضوره لعمله فقط.

يشار إلى هذه التوجيهات جاءت تنفيذاً لتعليمات القيادة العامة  للقوات المسلحة الليبية بالخصوص .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك