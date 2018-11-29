منطقة سبها العسكرية توقف صرف المرتبات لغير الملتحقين بثكناتهم

العنوان-سبها

عقد آمر منطقة سبها العسكرية اجتماعا مع ضباط رواتب الوحدات الواقعة في نطاقها ووجه لهم تعليمات بعدم صرف المرتبات الا لمن يثبت حضوره لعمله فقط.

يشار إلى هذه التوجيهات جاءت تنفيذاً لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالخصوص .

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