مليار ونصف خسائر العامة للكهرباء جراء الحرب الأخيرة في طرابلس

العنوان-طرابلس

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان ، اجتماعا ، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، “علي ساسي” الخميس، وقد حضر هذا الاجتماع المستشار للشؤون الفنية والإعمار بالمجلس الرئاسي فرج العماري، وقد ناقش هذا الاجتماع الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وتغطية الأحمال.

وصرح المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، خلال الاجتماع ، بأن الشركة وخلال فترة الخريف، والتي تعتبر فترة الأقل أحمالا للشبكة الكهربائية، قامت بأعمال الصيانة والعمرات لعدد من الوحدات حتى تكون جاهزة لتغطية أحمال الشتاء ٢٠١٨- ٢٠١٩م .

كما أكد على أن الشركة عملت جاهدة من أجل تفعيل مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية التي توقفت خلال الفترة، وقد أجرت مباحثات مع الشركات المنفذة من أجل عودتها واستئناف العمل بتنفيذ المشروعات، وقد كللت هذه المباحثات بالنجاح، وفيما يخص محطة أوباري المتوقع استئناف العمل بها خلال المدة القريبة القادمة، فيما لاتزال المباحثات جارية مع الشركات الكورية المنفذة لمحطتي غرب طرابلس والزويتينة، ومع شركة “جاما” التركية بخصوص محطة الخليج (سرت.)

كما صرح أن الشركة توصلت للخطوات النهائية لتنفيذ المشروع الاستعجالي لتنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية بكل من محطة غرب طرابلس ومصراته، بالإضافة لمحطتي طبرق و”لملودة”.

وأوضح أنه لسد العجز المتوقع في تغطية الأحمال الكهربائية للفترة القادمة، سيتم البدء في تنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية الصغيرة بشكل عاجل بكل من المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية.

وصرح أن الخسائر المالية نتيجة ما تعرضت لها المنظومة الكهربائية من إتلاف وتدمير وسرقات قاربت من المليار والنصف مليار دينار ليبي ، بسبب خسائر الحرب الأخيرة، التي دارت في جنوب طرابلس بسبب تعرض بعض المحطات والخطوط للقصف والتدمير المتعمد والسرقة والإتلاف، والتي قاربت الأربعين مليون دينار ليبي.

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