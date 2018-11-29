محمد دومة يكشف هدف “داعش” من خطف الجنود والمواطنين

قال النائب عن مدينة تازربو محمد دومة، إن هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مركز شرطة تازربو الجمعة الماضية، يوضح حقيقة ضعف إمكانيات الأجهزة الأمنية في الجنوب، مؤكدًا أن التنظيم الإرهابي يركز هجماته على المنطقة الجنوبية لحدودها الكبيرة وكونها منطقة شاسعة خالية تستطيع أي مجموعة التحرك فيها بكل سهولة.

وأضاف دومة، في تصريحات صحفية ، أن استهداف تنظيم داعش، مركز شرطة تازربو، الجمعة الماضية، جاء على اعتبار أنهم قوة تتبع الجيش، مشيرًا إلى أنه عند اكتشاف الأمر التحم معهم الشباب والأهالي، ما أجبروهم على الانسحاب من المدينة، إلا أن ما عزز الموقف وصول دعم الجيش تمكن من إلقاء القبض على أحد أفراد التنظيم.

وأكد أنه لا توجد حتى الآن أي مفاوضات لتحرير المختطفين، مشيرًا إلى أن التنظيم الإرهابي يحاول خطف الجنود والمواطنين، للضغط على الجيش للحصول على مطالب معينة، فيما يحاول من جهة أخرى ابتزاز الأهالي.

وأشار إلى أن ما ينقص الجنوب هو الدعم العسكري، فـ«أبناء المنطقة هم من يدافعون عنها»، مطالبًا بإنشاء ثكنات عسكرية فى مناطق الجنوب وتدريب الشباب وتسليحهم.

وتعرض مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا، مساء الجمعة، إلى هجوم من قبل عناصر من تنظيم داعش ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وشرطيين، وإصابة 11 شخصَا وخطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

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