قفل 59 محل جملة بالكريمية بسبب السلع غير الصالحة

قاد مدير عام مركز الرقابة علي الاغذية والادوية عمر المشاي صباح الأمس الاربعاء الحملة التفتيشية علي محال الجملة بمنطقة الكريمية رفقة اعضاء فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس وأعضاء فرع جهاز الحرس البلدي الجفارة وفريق من مفتيشي الاغذية.

الحملة وضحت مدي تلاعب بعض التجار بصحة المستهلك حيث تم خلالها قفل عدد ” 59 ” محل للمواد غذائية “جملة ” بالشمع الأحمر حيث وجد بداخلها كميات كبيرة من المواد بين المنتهية الصلاحية او لسوء التخزين واتضح ان عدد ” 19 ” محل تحوي بالكامل سلع منتهية الصلاحية.

كما تم مصادرة كميات ضخمة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك البشري وحجز عدد من الشاحنات المحملة بالدقيق عبوة “50 ” كيلو.

وتم قفل عدد ” 8″ محال مواد تنظيف “جملة ” بالشمع الأحمر ضبط داخلها كميات كبيرة من مواد التنظيف ومواد التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وقفل عدد “7” مخازن بالشمع الأحمر لعدم توفر الاشتراطات الصحية داخلهم وممتلئة بالقوارض والحشرات،الحملة التفتيشية اصدرت مخالفة لعدد “79” محل جملة لأسباب مختلفة.

وقال مدير مركز الرقابة علي الاغذية والادوية عمر المشاي ان جميع المخالفين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مضيفا بتوحد الصفوف ستستمر الحملات التي سيتوقف العبث بغذاء المواطن.

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