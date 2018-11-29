بلدي سرت يدرس إمكانية استئناف عمل مطار المدينة

قال الناطق باسم مجلس سرت بلدى محمد الأميل، الخميس، إن البلدية تجري اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية بتشغيل مطار المدينة للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تقف أمام استئناف عمل المطار.

وأوضح الأميل في تصريح للرائد، أن الاجتماع الموسع الذي عقد بالمطار لأول مرة منذ 3 سنوات خلص إلى ضرورة إجراء صيانة لأبراج المراقبة وصالات المطار الرئيسية للمغادرة والوصول والمرافق الإدارية ومقار الأجهزة الأمنية ومحطة الكهرباء و الاتصالات والامداد المائى وتوفير المعدات والمستلزمات من قبل شركة المناولة.

وأشار الاميل إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن تتولى شركات هاتف ليبيا والمدار وليبيانا توفير وتركيب معدات الاتصالات بالمطار بداية من الأسبوع المقبل , كذلك شركتي الكهرباء والمياه بإنجاز أعمالهم بمرافق المطار فيما يتعلق بتوصيل التيار الكهربائي للبرج والمهبط وصالات المطار.

وذكر الاميل أن البلدية تعنى بمخاطبة المجلس الرئاسى بشان تكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بصيانة واستكمال صيانة الصالة الرئيسية لكبار الزوار والمسافرين ،حسب الاتفاق المبرم سابقا مع شركة سستم التركية التى نفدت الصالات بالمطار عام 2010 .

يشار إلى أن مدينة سرت تملك ثاني أكبر مطار في ليبيا إذ تبلغ مساحة المهبط 4.5 كيلو متر بسعة 55 طائرة في ان واحد

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