لماذا استغرب القطراني التعديل الذي أجراه مجلس النواب ؟ 

أعرب عضو المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني عن استغرابه من التعديل الذي أجراه مجلس النواب في جلسته الأخيرة وتضمين الاتفاق السياسي بعد ثلاث سنوات من أعضاء مجلس النواب ورفضهم للمجلس الرئاسي، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بعدد الحضور الذين شاركوا في الجلسة بحسب معلومات نواب موجودين داخل القاعة أن العدد لم يتجاوز الـ 104 نائب.

القطراني طالب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء مجلس النواب بنشر كشوفات الحضور بالاسم ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها.

وتابع قائلاً :”ما استغربه أننا بعد سنتين من رفضنا للمجلس الرئاسي، مجلس النواب يجري تعديل وهو لا يجوز قانونياً وفقاً للاتفاق السياسي أن يحدث طرف واحد في الاتفاق تعديل مثل تكوين المجلس الرئاسي من 9 إلى 3 أعضاء إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي، الخطوة الصحيحة أن تتضمن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات وبعدها يتم التعديل الدستوري أو تعود للرئيس والنائبين”.

ووصف تقاسم مجلس النواب السلطة والمناصب وعقد الاجتماعات مع مجلس الدولة بعد أن كان يعتبره جسم غير شرعي وغير معترف به بـ “التدليس”، معتبراً أن هناك صفقة تعقد ما بين أعضاء من مجلس الدولة ومن في “الإخوان” الذين هم وراء تعديل بعض المواد مع بعض أعضاء مجلس النواب الطامحين في الكراسي بحسب تعبيره.

القطراني بيّن أن هذا التدليس يحدث من قبل من هم تحت لجان الحوار ومن كلفها، مضيفاً”مجلس النواب الشخص الذي أتوا فيه محمد الشكري محافظ مصرف ليبيا وانتخبتموه هل استطعتم أن تمكنوه أنتم تخلطون بالأوراق فهذه مناشدة لليبيين و هم أدرى بما يحاك، جانب الدستور نص على ثلاث دوائر في ليبيا نريد أن نعرف هل المقترعين من المسجلين أو من الذين يحضرون الاقتراع في الدستور الأمور ليست واضحة”.

وتوقع أن الشعب الليبي و النشطاء غير مدركين لما يحدث حالياً، مؤكداً على أن هذا التعديل الدستوري لن يقبل و هو مرفوض من الآن.

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