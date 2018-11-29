جلالة يتابع الحالة الإنسانية للنازحين والمهجرين

تابع وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، الحالة الانسانية للنازحين والمهجرين ضمن إطار حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، مع مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدير قسم القانون الدولي باللجنة ومدير فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حيث تطرق المجتمعون إلى ملف المصالحة الوطنية لأهميتها في تعزيز الاستقرار، وتقديم الخدمات وجبر الضرر للمتضررين من النزاعات المسلحة في ليبيا.

كما شدد المجتمعون خلال اللقاء، على ضرورة تنظيم نشاط يسلط الضوء على قضايا النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى ضمان عودتهم وحقوقهم في إطار القانون.

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