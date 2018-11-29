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طائرة أيرباص تنضم لأسطول الخطوط الأفريقية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعادت الخطوط الجوية الأفريقية إحدى طائرتيها من نوع أيرباص A320 المُؤجرتين من قبل إحدى الشركات الأجنبية منذ نحو 3 سنوات.

ووصلت الطائرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، أمس الأربعاء، استعداداً لنقلها إلى مطار معيتيقة للكشف عليها من قبل الفرق الفنية هناك، وإخضاعها لأعمال الصيانة الدورية اللازمة قبل دخولها إلى العمل.

وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإفريقية، عمران الزبادي، إن الطائرة ستنضم إلى أسطول الشركة خلال الفترة القريبة القادمة للتخفيف من سد العجز الحاصل في جدول الرحلات.

وأشار الزبادي إلى أن المُفاوضات ماتزال مُستمرة مع شركة الطيران المُستأجرة بشأن استعادة الطائرة الأخرى في أقرب وقت مُمكن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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