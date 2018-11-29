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إيطاليا تعلن زيادة قيمة الدعم المادّي المقدم لحكومة الوفاق

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت السفارة الإيطالية على زيادرة حجم الدعم المقدم من إيطاليا لحكومة الوفاق من أجل مكافحة الإتجار بالبشر و تحسين اوضاع المهاجرين و النازحين.

السفارة الإيطالية نوّهت بحسب تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى تقديمها 1.1 مليون يورو الى منظمة الصحة العالمية في ليبيا لتحسين الدعم الصحي للمهاجرين.

 وخصصت إيطاليا أيضاً ما مقداره 500 الف يورو إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا لتقديم مشاريع استجابة فورية للنازحين.

المرصد – متابعات

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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