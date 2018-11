إيطاليا تعلن زيادة قيمة الدعم المادّي المقدم لحكومة الوفاق

ليبيا – أكدت السفارة الإيطالية على زيادرة حجم الدعم المقدم من إيطاليا لحكومة الوفاق من أجل مكافحة الإتجار بالبشر و تحسين اوضاع المهاجرين و النازحين.

السفارة الإيطالية نوّهت بحسب تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى تقديمها 1.1 مليون يورو الى منظمة الصحة العالمية في ليبيا لتحسين الدعم الصحي للمهاجرين.

#Italy increases its support to @Government_ly in the fight against human trafficking & to improve humanitarian conditions of migrants & IDPs:

€ 1,1MLN to @WHOLIBYA to step up health assistance to migrants

€ 500K to @UNHCRLibya to implement quick-impact projects for IDPs pic.twitter.com/CjklakcRgC

— Italy in Libya (@ItalyinLibya) November 28, 2018