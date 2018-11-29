إيطاليا تعلن زيادة قيمة الدعم المادّي المقدم لحكومة الوفاق

ليبيا – أكدت السفارة الإيطالية على زيادرة حجم الدعم المقدم من إيطاليا لحكومة الوفاق من أجل مكافحة الإتجار بالبشر و تحسين اوضاع المهاجرين و النازحين.
السفارة الإيطالية نوّهت بحسب تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى تقديمها 1.1 مليون يورو الى منظمة الصحة العالمية في ليبيا لتحسين الدعم الصحي للمهاجرين.
#Italy increases its support to @Government_ly in the fight against human trafficking & to improve humanitarian conditions of migrants & IDPs:
€ 1,1MLN to @WHOLIBYA to step up health assistance to migrants
€ 500K to @UNHCRLibya to implement quick-impact projects for IDPs pic.twitter.com/CjklakcRgC
— Italy in Libya (@ItalyinLibya) November 28, 2018
وخصصت إيطاليا أيضاً ما مقداره 500 الف يورو إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا لتقديم مشاريع استجابة فورية للنازحين.
المرصد – متابعات
أضف تعليقـك