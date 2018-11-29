الإفريقية تسترجع طائرتيها المؤجرتين بعد اتفاق مجلسها الإداري

أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإفريقية عمران الزبادي، الخميس، وصول إحدى طائرتي الشركة المؤجرتين في أوروبا، إلى مطار قرطاج تونس؛ تمهيدا لعودتها إلى ليبيا.

وأضاف الزبادي للرائد، أن الشركة في انتظار الطائرة الثانية التي ستصل خلال 48 ساعة، مؤكدًا تغيير تسجيل الطائرة من أوروبي إلى ليبي.

وأشار الزبادي إلى أن الطائرة ستخضع للفحوصات وبعض أعمال الصيانة والكشف المعتاد قبل انضمامها إلى جدول رحلات الشركة.

وأوضح الزبادي أن التعاقد على تأجيرهما جاء نتيجة انقسام مجلس إدارة الشركة في الأعوام السابقة، وأن جزءا من المجلس هو من أجر الطائرتين، وبعد اتفاق مجلس الإدارة واتحاده تقرر إرجاع هذه الطائرتين.

يشار إلى أن المجلس الإداري لشركة الخطوط الإفريقية شهد انقساما بين فرعيها الشرقي والغربي، نتج عنه ازدواج في عدد من القرارات.

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