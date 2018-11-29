كرموس: إحالة البرلمان لقانون الاستفتاء الى مفوضية الانتخابات خطوة جيدة

ليبيا – أعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس إحالة قانون الاستفتاء إلى مفوضية الانتخابات خطوة جيدة ، معتبراً بأن هذه الخطوة ستعطي المواطن فرصة إعطاء رأيه بنعم او لا بشأن المسودة.

كرموس أضاف في تصريح لقناة النبأ الاربعاء تابعته المرصد بأن وجود معرقلين لهم صوت قوي داخل البرلمان هو ما أخر وأعاق صدور القانون حتى الأن وإحالته بهذه الصورة ، لكنه عاد وقال بأنه يثق بأن الشعب الليبي سيصوت على المشروع لأنه مل من الأجسام السياسية القائمة منتهية الصلاحية التي تمدد لنفسها حسب قوله.

وقال بأن هناك من لايريد لليبيا الاستقرار وتصبح دولة لينتهي الجدل وننتقل من المرحلة الإنتقالية الى الدائمة ، معتبراً بأن الدخول في مرحلة إنتقالية أخرى سيزيد الأزمة والإنقسام ومعاناة المواطن .

كرموس لفت إلى أن التصويت على الدستور بالثلثين جاءت نتيجة ضغوطات وهي تعد من العوائق لأنها لن تتحقق الا بتصويت الأقاليم الثلاث بـ50+1 ، مبيناً بأن شرط الثلثين لتمرير الاستفتاء يأتي لعدم إقرار دستور يحدد شكل الدولة.

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