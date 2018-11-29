رئيس لجنة الأورام الليبية في الأردُن يؤكّد فتح باب العلاج أمام مرضى الأورام

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة الأورام الليبية في الأردُن “عبد الرؤوف فرارة” إنه فُتح باب العلاج أمام المرضى الذين هم قيد العلاج في مستشفى “الإسراء” و”الجاردنز”، وسيتم قبول الحالات تباعاً في المشافي الآخرى.

وأوضح “فرارة ” أن كلّ المرضى الليبيين بمستشفيات الأردن ،التي تتعامل معها لجنة الأورام الليبية، سيفتَح لهم باب العلاج.

وأضاف رئيس لجنة الأورام الليبية في الأردُن ،أنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة الجهود المتضامنة مع مرضى السّرطان الليبيين في الأردن ، والمباحثات التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” مع جهات الاختصاص.

يذكر أن حكومة الوفاق ، تعهّدت بدفع جزء من الالتزامات ،تعدّ هذه أحد أسباب زيارة رئيس الحكومة “فائز السراج”.

وأشارت لجنة وزارة الصحة الليبية الخاصة بالأورام ، في المملكة الأردنية الهاشمية ، أن رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” سوف يقوم بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، مطلع الأسبوع المقبل .

وأوضحت اللجنة بحسب ما نشرته على صفحتها الرسمية على “فسبوك” أمس الأربعاء، أن زيارة “السراج”، تأتي للوقوف على حلّ الأزمة الليبية المتمثلة في الديون ، وكافة الملفات العالقة ؛ حتى يتمتع المرضى والمواطنين بكافة الخدمات العلاجية والطبية ،إضافةً إلى رفعهم من مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وذكرت اللجنة أن الزيارة ستعمل بكل كبير وجدي، على خلق مناخ تتوفّر فيه كافة وسائل الراحة للجالية الليبية في الأردن.

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