رئيس المجلس التّسييري لبلدية بنغازي يبحث تفعيل عمل مصلحة التسجيل العقاري

بنغازي 29 نوفمبر 2018 (وال)- عقد رئيس المجلس التّسييري لبلدية بنغازى المهندس صقر عمران بوجواري اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ رئيس مصلحة التسجيل العقاري الدكتور علي الهادي الطيب، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة عاطف علي أبوخزام، ورئيس فرع المصلحة بمنطقة بنغازي فرج عبد المجيد فطيش، وعضو المجلس التسييري للبلدية إدريس غيث أقدوره .

هذا وناقش المهندس “صقر عمران بوجواري”، سُبل تفعيل مصلحة التّسجيل العقاري ولو بشكل جزئي، إلى جانب بحث الخطوات التي تعمل عليها البلدية في هذه المرحلة، التي تستهدف فيها توفير قطع أراضي للمواطنين لغرض السكن؛ وذلك من خلال مخطط “بمنطقة تيكا” .

وشدّد المهندس “صقر عمران بوجواري” على ضرورة التنسيق مع مصلحة التسجيل العقاري، بشأن ما يتعلّق بإنهاء إجراءات الملكية، إضافة إلى ما تتطلبه عملية إعادة الإعمار الفعلية من تفعيل للمصلحة، وتشجيع المستثمرين ، للبدء في تنفيذ مشاريع لخدمة المدينة، والتي تتطلّب تفعيل السّجل العقاري, والأخذ في الاعتبار الوضع الراهن للمدينة، وما تتطلّب من سرعة في الإجراءات بهذا الصّدد .

وقال المهندس “صقر عمران بوجواري” إنه يأمل في أن يرى نتائج فعلية والملموسة على أرض الواقع خلال الأسابيع القادمة .

من جهته، أكّد رئيس مصلحة التسجيل العقاري الدكتور “علي الهادي الطيب”، استعداده التام، للتعاون فيما يتعلّق بتفعيل المصلحة، وتطرق إلى الإجراءات المتّخذة بالخصوص، وأن زيارته لبلدية بنغازي بهدف التنسيق والتّعاون المشترك لما فيه خدمة للصالح العام .

واتُّفق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية، على التنسيق فيما يتعلّق بالتفعيل الجزئي والتدريجي لمصلحة التسجيل العقاري ببنغازي، وتشكيل فريق مشترك ، يتولى وضع الأسس لما تم الاتفاق عليه في مدة، أقصاه أسبوعين من تاريخه، والعمل على تذليل الصّعوبات التي تواجه المصلحة، فيما يتعلق بصيانة المقرّ، واستحداث إدارة جديدة تسمى “إدارة الشمال لمدينة بنغازي”، إضافة إلى الإدارة الحالية، والعمل على إخلاء فرع المصلحة المُستغل حالياً من قبل عدد من العائلات، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الأخرى . (وال- بنغازي) ر ت

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