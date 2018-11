المتوسط:

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا في الخرطوم اليوم، حيث أعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن مشروع توحيد الجيش الليبي، والذي يحظى بتوافق الأطراف الليبية والدعم الأممي باعتباره جهداً وطنياً ليبياً خالصاً، هو محل اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول الجوار؛ بما يسمح بالإسراع في تنفيذه، ويعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والنفع والاستقرار.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ ، أن شكري شدد خلال الكلمة، على عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة أو الخوض في مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممي، وعدم إمكانية استمرار التعايش مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، أو السكوت على تفاقم ظاهرة الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الأجانب من وإلى ليبيا، أو أن يصبح الهجوم على المنشأت النفطية والاقتتال بين الجماعات المسلحة مشهداً يومياً متكرراً.

The post وزير الخارجية المصري: لا يمكن التعايش مع تزايد الميليشيات وانتشار السلاح في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية