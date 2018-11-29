العليا للانتخابات تستلم قانون الاستفتاء على مشروع الدستور

العنوان-طرابلس

استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح الخميس، وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

وقد جرت مراسم استلام وثيقة القانون، بديوان مجلس المفوضية بحضور رئيس المجلس د.عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي انويري، وتضمن القانون (45) خمس وأربعين مادة تنظم القواعد التي ستجرى بموجبها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وباركت المفوضية للشعب الليبي خطواته في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية، وتدعو كافة الليبيين للمشاركة من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.

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