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العليا للانتخابات تستلم قانون الاستفتاء على مشروع الدستور

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس
استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح الخميس، وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وقد جرت مراسم استلام وثيقة القانون، بديوان مجلس المفوضية بحضور رئيس المجلس د.عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب  فوزي انويري، وتضمن القانون (45) خمس وأربعين مادة تنظم القواعد التي ستجرى بموجبها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.
وباركت المفوضية للشعب الليبي خطواته في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية، وتدعو كافة الليبيين للمشاركة من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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