الردع تعلن القبض على منفذي عملية اغتيال مدير أمن طرابلس سابقا

أعلنت قوة الردع الخاصة، التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، عن القبض على الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح السموعي الأحد الماضي من أمام منزله.

وأوضحت قوة الردع في بيان لها اليوم الخميس، أن عملية القبض على الجناة جرت بعد تحري ومعاينة ميدانية بمسرح الجريمة إلى أن جرى استدراجهم، وتم تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني عليه بعد أن قام الجناة بركنها بباحة مسجد بن طاهر بالهضبة وجاري الاستدلال معهم والإحالة.

وأكدت القوة، أن المذكورين اعترفا بالاستدلال المبدئي بارتكابهم الجريمة والتي كانت دوافعها جنائية مبدئيا، مشيرة إلى أن الجناة هم: أيمن سعيد أبوالعيد زيدان، وأيمن عمر المهدي أبوخريص.

ونوهت القوة، إلى أنها قامت بعرض المعلومات شفهيا على وزير الداخلية المفوض الذي أصدر تعليماته بالمتابعة إلى أن يتم القبض على الجناة، مبينة أنه تم عرض المعلومات أيضا على رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام والذي أمر بالقبض عليهم وعرضهم على النيابة.

وطالبت قوة الردع الخاصة، المواطنين الذين تعرضوا لعمليات سطو بالقرب من مكان إطلاق النار على مدير أمن طرابلس سابقا وخلال الفترة التي وقعت فيها عملية الاعتداء ، بالتواصل معها، وفق ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن إصابة مدير أمن طرابلس سابقا العميد صلاح الدين السموعي بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين أمام منزله بمنطقة خلة الفرجان الأحد الماضي.

وكان السموعي قد ترأس مديرية أمن طرابلس في أبريل 2016 بقرار تكليف من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق آنذاك العارف الخوجة، إلى حين إقالته من منصبه في مطلع نوفمبر الجاري من قبل وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا.

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