الخطوط الأفريقية تستعيد طائرة في انتظار استعادة الثانية

قال المتحدث باسم شركة الخطوط الإفريقية عمران الزبادي إن الشركة استعادت طائرة لها، بعد مفاوضات بين إ دارة الشركة والشركة المؤجرة لطائرتيها نوع أي 320 منذ عام 2015.

وأوضح الزبادي أن الطائرة وصلت مساء الأربعاء إلى مطار تونس قرطاج الدولي في طريق عودتها إلى ليبيا لإجراء بعض أعمال الصيانة والكشف المعتاد، وتغيير التسجيل من الأوروبي إلى الليبي.

وأشار المتحدث باسم شركة الخطوط الإفريقية إلى أن الطائرة ستضاف إلى أسطول طائرات الشركة لسد العجز الحاصل في تغطية شبكة الرحلات، و لا تزال المفاوضات جارية لاستعادة الطائرة الثانية في وقت قريب.

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