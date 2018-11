السفير الإسباني يوضح للمشري موقف بلاده من المشهد الليبي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الأربعاء سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

حيث بحث الطرفان المشهد السياسي العام في ليبيا والأمني والاقتصادي، وقد أشاد المشري بالدور الإيجابي لبعض دول الاتحاد الأوروبي ومن أبرزها إسبانيا التي تسعى لدعم سبل التوافق بين الأطراف الليبية، معرباً عن أمله في أن يكون موقف دول الاتحاد الأوروبي موحداً وإيجابيا حيال الشأن الليبي، موضحا في ذات الوقت أن السوق في ليبيا مُقدم على مرحلة استقرار وأن المجالات التي يمكن أن تتعاون إسبانيا فيها متعددة وواضحة وواعدة.

هذا وهنأ السفير الإسباني المشري باستلامه رئاسة المجلس الأعلى للدولة مؤكداً أن ذلك كان له دور إيجابي في اتخاذ كثير من القرارات الجيدة، وأن المرحلة السياسية مهمة جدا في إصدار دستور للبلاد، ومن ثم الوصول إلى الانتخابات التي ستدعم استقرار الدولة، وتطمئن المجتمع الدولي.

ووافق السفير الإسباني المشري في الرأي في أن يكون الحوار في ليبيا ليبياً بحتا، ولا تشترك فيه أية جهة أجنبية مهما كانت، موضحا أن إسبانيا وبحكم خبرتها باعتبارها عاشت مرحلة انتقالية فإنها تتمنى أن يكون لها دور إيجابي في هذه المرحلة، وهي تعمل مع دول أوروبية على إقناع بعض الدول في الاتحاد التي لها مشاكل تاريخية فيما بينها على أن يتجاوزوا خلافاتهم حتى لا يكون لذلك أي أثر سلبي على ليبيا.

