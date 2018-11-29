الخرطوم تستضيف اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي

ويشارك في الاجتماع كل من؛ السودان ومصر وتشاد وتونس والجزائر، إضافة إلى غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، وممثل للجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إضافة لممثل لكل من فرنسا وإيطاليا.

كما تأكد مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية تشاد شريف محمد، ووزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، ووزير الدولة بالخارجية التونسية، وممثل لوزراة الخارجية الجزائرية.

وقال أبوبكر الصديق، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، لـ”العربي الجديد”، اليوم الأربعاء، إنّ اجتماع الخرطوم “يهدف لدفع جهود التسوية السياسية في ليبيا، ومناقشة انعكاسات الأوضاع فى ليبيا على الأمن الإقليمي، فضلاً عن قضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود”.

وأعرب الصديق عن أمله في أن يصل الاجتماع إلى “توافق دول الجوار الليبي على أجندة حول الوضع السياسي الراهن، ودفع جهود التسوية، ومعالجة أية تداعيات ناتجة عن الوضع الليبي، واحتواء أي تاثير لها على الأمن والسلم الإقليمي”، مشيراً إلى أنّ “الدعوة وجهت لأطراف ذات صلة بالملف الليبي”.

في السياق، أكد علي المحروقي القائم بأعمال السفارة الليبية في الخرطوم، مشاركة وزير الخارجية الليبي في الاجتماع، غداً الخميس، مشيراً إلى أنّ “الأجندة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع خاصة فيما يتعلّق بمواضيع الأمن والحدود والهجرة، لها تأثير مباشر على الأوضاع في ليبيا، وبالتالي تحتاج إلى تنسيق إقليمي كبير”، بحسب قوله.

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