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السترات الصفراء: حين يخرج الغضب الشعبي الفرنسي من عباءة النقابات…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

من أبرز المواضيع التي تناولتها مجلات هذا الأسبوع: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وحركة السترات الصفراء في فرنسا وكواليس مؤتمر باليرمو في ليبيا،فضلا عن مواضيع أخرى متفرقة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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