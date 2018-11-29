السترات الصفراء: حين يخرج الغضب الشعبي الفرنسي من عباءة النقابات…

من أبرز المواضيع التي تناولتها مجلات هذا الأسبوع: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وحركة السترات الصفراء في فرنسا وكواليس مؤتمر باليرمو في ليبيا،فضلا عن مواضيع أخرى متفرقة.

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