قوة الردع تُلقي القبض على مُستهدفي مدير الأمن السابق صلاح السموعي

أعلنت قوة الردع الخاصة تمكنها مساء أمس من القبض الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على مدير الأمن السابق العميد صلاح السموعي بعد تحري ومعاينة ميدانية بمسرح الجريمة.

حيث كشفت قوة الردع عن أسماء المتهين بالقضية وهم أيمن سعيد أبوالعيد زيدان وأيمن عمر المهدي أبوخريص.

هذا وقالت قوة الردع أن الجناة اعترفوا بإرتكابهم الجريمة كما تم تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني عليه بعد أن قام الجناة بركنها بباحة مسجد بن طاهر بالهضبة.



وأضافت القوة أنه تم عرض المعلومات شفوياً على وزير الداخلية وأصدر تعليماته بالمتابعة إلى أن يتم القبض على الجناة كما تم عرض المعلومات على رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وأصدر أمر إلقاء القبض والعرض على النيابة.



