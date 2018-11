الرئاسي يبحث وضع الشبكة الكهربائية وإنتاج الطاقة وتغطية الأحمال

أعلن المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي أن الشركة وخلال فترة الخريف، والتي تعتبر فترة الأقل أحمالاً للشبكة الكهربائية، قامت بأعمال الصيانة والعمرات لعدد من الوحدات حتى تكون جاهزة لتغطية أحمال الشتاء 2018-2019م.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان الخميس مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، وبحضور المستشار للشؤون الفنية والإعمار بالمجلس الرئاسي فرج العماري، وذلك لبحث الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وتغطية الأحمال.

وأضاف ساسي أن الشركة العامة للكهرباء، وبدعم وإشراف من المجلس الرئاسي، تعمل جاهدة من أجل تفعيل مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية التي توقفت خلال الفترة، وقد أجرت مباحثات مع الشركات المنفذة من أجل عودتها واستئناف العمل بتنفيذ المشروعات، وقد كللت هذه المباحثات بالنجاح، وفيما يخص محطة أوباري المتوقع استئناف العمل بها خلال المدة القريبة القادمة، فيما لاتزال المباحثات جارية مع الشركات الكورية المنفذة لمحطتي غرب طرابلس والزويتينة، ومع شركة “جاما” التركية بخصوص محطة الخليج سرت، بحسب ساسي.

وقال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء في كلمة خلال الاجتماع :

“بحمد الله وفضله وبجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط ومصرف ليبيا المركزي، توصلنا للخطوات النهائية في المشروع الاستعجالي لتنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية بكل من محطة غرب طرابلس ومصراته، بالإضافة لمحطتي طبرق ولملودة”.

وأوضح أنه لسد العجز المتوقع في تغطية الأحمال الكهربائية للفترة القادمة، سيتم البدء في تنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية الصغيرة بشكل عاجل بكل من المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية.

كما حذر المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء من أن تأخر تنفيذ المشروعات الاستعجالية، وعدم إمكانية إقناع الشركات المنفذة للمشروعات الجارية من العودة لاستكمال التنفيذ، سيترتب عليه عدم قدرة الشبكة العامة في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، وحدوث عجز في إمدادات الطاقة وطرح للأحمال وإطفاءات خلال فصلي الشتاء والصيف القادمين.

وأوضح أن أعمال الصيانة للشبكة العامة جارية على مستوى محطات التحويل وخطوط النقل، إلا أن ما تتعرض له الشبكة العامة من تخريب وتدمير وإتلاف بسبب الاشتباكات، التي تدور من حين لآخر، و بسبب عمليات السطو والتدمير والسرقة لمنظومات الشبكة العامة، أدى إلى عدم الاستقرار في الشبكة العامة وحدوث العديد من الإطفاءات.

هذا وتطرق المجتمعون، لأهم المشاكل المالية والإدارية والفنية التي تواجه سير العمل والإدارة للشركة العامة للكهرباء، ومقترحات الحلول.

