الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم الشعب الليبي في معالجة التحديات الأمنية

جدد نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بدائرة العمل الخارجي الأوروبي بادرو سيرانو، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الليبي في معالجة التحديات الأمنية.

جاء ذلك خلال زيارة سيرانو التي استمرت يومين إلى العاصمة الليبية طرابلس، وخصصها لمناقشة الوضع في البلاد والتعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وفق ما ذكرت بعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا في بيان صحفي أمس الأربعاء.

والتقى سيرانو في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين.

ويقدم الاتحاد الأوروبي دعم كبير لليبيا في مجال الأمن من خلال تقديم المشورة الفنية بشأن إصلاح القطاع الأمني، ودعم تعزيز المؤسسات القضائية وتحسين إدارة الحدود الليبية، بما في ذلك من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الادارة الحدودية المدنية، والعملية البحرية العسكرية، والعملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط (صوفيا).

وشدد سيرانو، على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مسار ليبيا نحو الاستقرار والحل السياسي الذي يسمح بإعادة توحيد المؤسسات بشكل فعال، بما في ذلك المؤسسات الأمنية لصالح جميع الليبيين، بحسب ما نقل البيان.

كما التقى سيرانو بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ونائب الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني يوليامز، إضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة في ليبيا، والبلديات الليبية، وفقا لبيان البعثة الأوروبية.

وأوضح البيان، أن المناقشات تركزت على التحديات المقبلة، ودعم الاتحاد الأوروبي الملموس للتنفيذ الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة التي أعيدت مراجعتها والتي قدمها سلامة إلى مجلس الأمن الدولي في الثامن من نوفمبر الماضي، ودعمها للقادة الليبيين والمؤتمر الدولي الذي عقد في باليرمو خلال يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

وأكد البيان، أن الاتحاد الأوروبي قام بحشد تمويل كبير لدعم عملية المؤتمر الوطني، الذي أجرى 77 اجتماعًا عامًا في جميع أنحاء ليبيا، وأتاح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم حول مجموعة أوسع من القضايا، وذلك كجزء من دعمه لجهود الوساطة.

وأشار بيان البعثة الأوروبية لدى ليبيا الصادر في أعقاب زيارة نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بدائرة العمل الخارجي الأوروبي لطرابلس في اليومين الماضيين، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم العملية الانتخابية من خلال تقديم الخبرة والتمويل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكانت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد أعلنا عن إطلاق برنامج “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية” في ليبيا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرة السلطات الليبية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في ليبيا.

وسيتم في إطار هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكر بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الجمعة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر