مدير الأمن المركزي يدعو للتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتوحيد الجهود

عُقِد صباح الخميس بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اجتماعًا برئاسة العميد محمد فتح الله مدير الإدارة العامة للأمن المركزي مع رؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث سير العمل داخل الإدارة والصعوبات والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

هذا وشدد مدير الإدارة العميد فتح الله على ضرورة التعاون بين جميع الفروع والمكاتب مع الأجهزة الأمنية الأخرى لأداء المهام المناطة بهم على الوجه الصحيح وتوحيد الجهود لمنع أية خروقات أو تجاوزات، من المحتمل حدوثها، وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، بحسب فتح الله.

كما دعا مدير الإدارة العامة للأمن المركزي إلى ضرورة التقيد بالزى الرسمي لأعضاء الإدارة لتحقيق المظهر الحسن، والالتزام بالضبط والربط من قبل الجميع، ومعاملة المواطن بالصورة الحسنة في البوابات والتمركزات الأمنية الظهور بالمظهر الحسن والصورة المثلى لوزارة الداخلية لدى المواطنين، وفق قوله.



