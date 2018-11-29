جلالة يبحث ملف المصالحة الوطنية ورعاية المواطنين اللاجئين في الدول الأوروبية

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلالة الحالة الإنسانية للنازحين والمهجرين في إطار حقوق الإنسان، وأهمية تدخل الوزارة في التخفيف من معاناتهم.

كما ناقش الوزير خلال لقائه الأربعاء كلٌ من مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدير قسم القانون الدولي باللجنة ومدير فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان إمكانية دعم ورعاية شريحة المواطنين الذين لجأوا للدول الأوروبية.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى ملف المصالحة الوطنية لأهميتها في تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات وجبر الضرر للمتضررين من النزاعات المسلحة في ليبيا، بحسب ما ذكرت إدارة الإعلام بمجلس الوزراء.

هذا وتم التأكيد على ضرورة تنظيم نشاط يسلط الضوء على قضايا النازحين والمهجرين بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القريب العاجل للأسراع في تحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى عودة النازحين والمهجرين وضمان حقوقهم في إطار القانون.