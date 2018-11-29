السودان تطالب الدول الإفريقية بدور إيجابي في ليبيا

طالب وزير خارجية السودان “الدرديري أحمد”، الخميس، دول الإقليم والاتحاد الإفريقي بتقديم دور إيجابي للجهود الرامية لإحلال السلام في ليبيا.

وقال الدرديري، في كلمته أمام مؤتمر دول الجوار الليبي الذي يعقد اليوم بالخرطوم، إن بلاده ستظل سندًا قويًّا وفاعلًا للجهود الإقليمية والأممية الرامية إلى تحقيق السلام بين الفرقاء الليبيين.

وأكد الدرديري أن السودان يمدّ يده لليبيين كافة لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار، وتهدئة الصراع، وأن هذا المؤتمر استوجبته أواصر حسن الجوار والتعاون والمصير المشترك، في مجابهة أخطار وتحديات الحركات الإفريقية المسلحة المتمركزة في ليبيا، والإرهاب، والجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

وأعرب الدرديري عن أمله في أن يساعد المؤتمر الأطراف الليبية في إحراز مزيد من التقدم في طريق تحقيق تفاهمات تكفل لليبيا العودة إلى مكانها الطبيعي والرائد بين دول المنطقة.

يُذكر أن السودان وقّعت، الأحد الماضي، على اتفاقية تعاون عسكري مع مصر لحماية الحدود المشتركة مع ليبيا ومكافحة الجريمة.

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