الحرس البلدي يُحذر من استخدام أرصفة المشاة كمعارض للسيارات

نفذت نقطة الحرس البلدي في بلدية طرابلس المركز وبالتعاون مع مكتب التنسيق الأمني ولجنة تنفيذ أعمال إزالة المخالفات بالبلدية حملة على استخدام الأرصفة كمعارض للسيارات مستهدفةً مناطق باب العزيزية وطريق السور وجامع القدس ومركز المدينة.

حيث قام أفراد الحرس البلدي بإخطار المخالفين ومنحهم مهلة لمدة 24 ساعة لإزالة السيارات وإلا سيتم حجزها من قبل مرور طرابلس المركز.

هذا ويقوم الحرس البلدي مؤخراً بحملة تستهدف المطاعم والمخابز داخل نطاق العاصمة طرابلس وشهدت الأسابيع الماضية إغلاق العشرات من المطاعم والمخابز التي لم تلتزم بالشروط الصحية في داخلها.

